الطيران المدني الإماراتي: لا تأثير على الحركة الجوية في الدولة نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي

أكد أنها تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي، ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي البلاد.

وأهابت الهيئة بالجمهور الكريم، استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

الإمارات ميليشيا الحوثي

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31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 08:27 AM

أكد أنها تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي

الطيران المدني الإماراتي: لا تأثير على الحركة الجوية في الدولة نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي، ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي البلاد.

وأهابت الهيئة بالجمهور الكريم، استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

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الإمارات ميليشيا الحوثي

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