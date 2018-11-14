أمن الطرق ينبّه سالكي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية: أمطار غزيرة

حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.
في بعض المواقع.. دعت مستخدميها إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.