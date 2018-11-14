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في بعض المواقع.. دعت مستخدميها إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر

أمن الطرق ينبّه سالكي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية: أمطار غزيرة

حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.