يبدو أنها ثالث حالة عالمياً.. كورونا بين الأم والمولود.. حالة جديدة و"تطور سار"

وُلد في مستشفى بالقوقاز الروسي به ٣٥ سيدة "حامل" بينهن ١٧ مصابة بالفيروس

وُلد رضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد، كانت والدته مصابة بالمرض في أوسيتيا الشمالية بالقوقاز الروسي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية، أمس الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية لوكالة تاس الروسية الرسمية، إن "حاملاً أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت العدوى إلى رضيعها".

وأضاف، في تطورٍ سار، أنهما "موجودان الآن في المنزل، وحالتهما جيدة".

وسبق أن وُلد منتصف أبريل رضيع مصاب بمرض كوفيد-19 في بيرو، وأكدت السلطات حينها أنها "ثاني حالة" من هذا النوع في العالم.

ووفق "سبوتنيك" وُلد الرضيع في أوسيتيا الشمالية بمستشفى وسط مدينة بيسلان، وتحمل 17 من بين 35 امرأة حاملا في هذه المؤسسة فيروس كورونا، وفق ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤول قسم التوليد حسن تاغاييف.

وروسيا ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم، بعد الولايات المتحدة، من ناحية عدد الإصابات بالفيروس، بتسجيلها 281752 إصابة؛ بينها 2631 وفاة.

ووفق "سكاي نيوز" يشكّك البعض في مصداقية الأرقام الرسمية، ويتهمون روسيا بعدم إعلان العدد الحقيقي للضحايا والمصابين، بينما ترفض السلطات هذا التشكيك، مؤكدة أنها لا تحصي سوى الوفيات التي يكون كوفيد-19 سببها الأساسي، في حين يقول المنتقدون إن أغلب المتوفين مصابون بالفيروس.

وتقول السلطات أيضاً إن الوباء وصل بشكل متأخر للبلاد، مما سمح بتجهيز المستشفيات ووضع سياسة فحص مكثّف.