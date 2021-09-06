"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً

قال: وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يبدأ 22 سبتمبر.. وحصة الليل تقارب النهار

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن فصل الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم، بينما وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل الخريف في 22 سبتمبر.

وأضاف المسند؛ يشاهد سهيل شمال المملكة، وتبلغ حصة الليل نحو 11:29 ساعة بينما حصة النهار نحو 12:31 ساعة، فيما يبدأ الإحساس بانخفاض درجة الحرارة فجراً.