"أبل" عن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون": لن تكون متاحة للجميع

تنوي أن تطلق أقماراً اصطناعية خاصة بها لتواكب تلك التقنية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية قررت ألا تكون تقنية الاتصالات الثورية الخاصة بها بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في هواتف "آيفون" الجديدة متاحة للجميع.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن مصادر من داخل "أبل" أكدت أن تقنية الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في هواتف "آيفون" ستكون مقصورة على مناطق معينة فقط.

وتنوي أن تخصّص "أبل" تقنية الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، على حالات الطوارئ وفي أسواق محددة، خاصة تلك المناطق، التي لا توجد فيها تغطية هواتف خلوية بصورة منتظمة.

وأكدت المصادر أن "أبل" تنوي أن تطلق أقماراً اصطناعية خاصة بها، لتواكب تلك التقنية الثورية في هواتف "آيفون" المرتقبة، لكن هذا قد لا يكون إلا بعد سنوات عديدة.

وأرجعت المصادر هذا القرار من "أبل"، إلى الاعتراضات الكبرى، التي ستواجهها من شركات الاتصالات المختلفة، بسبب ما سيتكبّدونه من خسائر إذا ما تمّ تعميم تلك التقنية حول العالم كله.