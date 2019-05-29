عدة أجرام متتابعة تشكّل "قطاراً" من الأقمار الصناعية في السماء

شاهدها الراصدون وأحدثت مفاجأة ومخاوف فلكية بسبب عددها

فوجئ الراصدون وهواة الفلك خلال الأيام الماضية بمشاهدة ظاهرة غريبة في السماء، تتمثل برؤية عدة أجرام متتابعة ظهرت في السماء على هيئة قطار، وكانت تسير بسرعة واتجاه واحد، وتبين أن هذه الأجرام هي أقمار صناعية أطلقت قبل عدة أيام، واسمها ستار لينك (Starlink)، وهي عبارة عن جزء من مشروع كبير أطلقته شركة سبيس إكس (SpaceX) الشهيرة.

ويهدف المشروع إلى توفير شبكة الإنترنت بسعر منخفض لعامة الناس باستخدام الأقمار الصناعية، وسيبلغ عددها عند اكتمال المشروع قرابة عام 2025 نحو 12 ألف قمر صناعي، وتبلغ تكلفة المشروع 10 مليارات دولار.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": الشركة كانت قد أطلقت قمرين تجريبيين عام 2015، أما أولى الأقمار الصناعية التي ستشارك فعلاً في المشروع فقد تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي 24 مايو 2019م، حيث أطلق في الفضاء 60 قمراً صناعياً دفعةً واحدة، فيما تدور هذه الأقمار حول الأرض الآن على ارتفاع 440 كم لترتفع بعد ذلك إلى مدارها النهائي على ارتفاع 550 كيلومتراً، ويبلغ وزن الواحد منها 227 كيلوجراماً.

وأضاف: تتكون الشبكة من ثلاث مجموعات من الأقمار الصناعية، الأولى تتكون من 7518 قمراً صناعياً تدور حول الأرض على ارتفاع 340 كيلومتراً، والثانية تتكون من 1600 قمراً صناعياً تدور على ارتفاع 550 كيلومتراً، والثالثة تتكون من 2825 قمراً صناعياً تدور على ارتفاع 1150 كيلومتراً.

وأردف: بالعين المجردة تبدو الأقمار الصناعية التي أطلقت يوم الجمعة الماضي على شكل نجوم خافتة متتابعة تتحرك بنفس السرعة والاتجاه، وتلمع من القدر الرابع أو الخامس، أي أنها تحتاج إلى سماء مظلمة لرؤيتها، ولكن أفاد بعض الراصدين بأنها في بعض الأحيان تكون لامعة وتصل إلى القدر الثاني، مما يتيح المجال لرؤيتها بوضوح حتى من داخل المدن.

وتابع: هذه الأقمار تمتد حالياً على مسافة تتراوح ما بين 5 و8 درجات، ولكن مع الوقت ستتباعد هذه الأقمار عن بعضها البعض وسيقل لمعانها مع وصولها لارتفاعها النهائي.

وقال "عودة": هذه الظاهرة تلاقي اهتماماً واسعاً من قبل راصدي الأقمار الصناعية؛ نظراً لهيئتها اللافتة وغير المألوفة.

وأضاف: في حين أن هذا الخبر مفرح لمستخدمي الإنترنت، إلا أنه سيئ جداً للعديد من الفلكيين خاصةً العاملين في مجال الأرصاد والتصوير الفلكي، إذ إن هذا العدد من الأقمار الصناعية من شأنه التأثير السلبي الكبير على الأرصاد والتصوير الفلكي؛ بسبب مرور الأقمار الصناعية أمام الأجرام السماوية قيد الدراسة أو التصوير، خاصةً تلك التي تجري وقت العشاء والفجر، وهو الوقت التي تلمع فيه هذه الأقمار بشكل رئيس، وبالفعل هناك تحركات من قبل البعض في هذا المجال.

وأشار مدير مركز الفلك الدولي إلى أنه يمكن رؤية قطار الأقمار الصناعية من المنطقة العربية، وقد يُشَاهد بالعين المجردة أحياناً، وعلى المهتمين برؤية الرصد من مكانٍ مظلم والاستعانة بأحد المواقع الفلكية الذي يحسب موعد مرور الأقمار الصناعية.

وفيما يلي مواعيد مرورها لبعض المدن العربية لأول ظهور قادم ومناسب لها.

مدينة أبوظبي

اليوم: 30 مايو

الساعة: 04:32 فجرا

الجهة: الجنوب الغربي

الارتفاع عن الأفق: 67.

اللمعان: القدر 1.8

مدينة الرياض

اليوم: 30 مايو

الساعة: 03:30 فجرا

الجهة: الشمال الشرقي

الارتفاع عن الأفق: 56.

اللمعان: القدر 2.9

مدينة عمّان

اليوم: 30 مايو

الساعة: 03:27 فجرا

الجهة: الشمال الشرقي

الارتفاع عن الأفق: 33.

اللمعان: القدر 4.2

مدينة القاهرة

اليوم: 29 مايو

الساعة: 07:52 مساء

الجهة: الشمال الغربي

الارتفاع عن الأفق: 20.

اللمعان: القدر 4.9