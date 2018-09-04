أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم

وفق إحصائية أصدرتها قيادة قوات الجوازات

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.

وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.