أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.
وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.موسم الحج 1439هـ الحج 1439هـ الحج
وفق إحصائية أصدرتها قيادة قوات الجوازات
أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.
وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.