بالصور.. الدارة تطور أكثر من 2000 صفحة لمقررات الدراسات الاجتماعية للعام الجديد

بتكليف من وزارة التعليم واستغرقت 4 أشهر واستخدمت وسائل إيضاحية حديثة

ساهمت دارة الملك عبدالعزير في مشاركتها بتصميم وتنفيذ وتطوير المناهج الدراسية الجديدة، بأكثر من ٢٠٠٠ صفحة لمقررات الدراسات الاجتماعية للعام الجديد، وذلك بتكليفٍ من وزارة التعليم.

ونشرت "الدارة" قصاصات من "المناهج الجديدة" عبر منصاتها الاجتماعية، وحظيت بتدوينات الكثير من المهتمين والأكاديميين الذين وصفوها بالجهد الكبير والرائع من قِبل القائمين على تنفيذها.

وقالت "الدارة": إنها استغرقت أربعة أشهر لتنفيذ ١٠ مقررات، وبعدد صفحات بلغت ٢١٨٧ صفحة، من حيث التنفيذ الكامل وتسليم وزارة التعليم نسخة رقمية جاهزة للطباعة، تشمل: إعداد محتوى، وتصاميم، وتوفير مواد، ومراجعة.

وأضافت: "تسعد الدارة بثقة الوزارة وتقديم مقررات مطورة وحديثة؛ وهي بداية لمراحل أفضل ومشروعات إثرائية حديثة تُحقّق رؤية المملكة ٢٠٣٠، تتلخّص في "تاريخ وطني عريق جاذب، ودراسات اجتماعية مطورة، وأساليب تربوية معاصرة".

وأردفت "الدارة": "البدء في تدريس المناهج الجديدة بتصميم ومحتوى جديد كلياً للدراسات الاجتماعية لهذا العام الدراسي في التعليم العام، والتي قامت دارة الملك عبدالعزيز بإعدادها وتنفيذها بتكليف من وزارة التعليم".

وتابعت: "أُعِدت المناهج الجديدة ضمن مبادرات وزارة التعليم في رؤية ٢٠٣٠ التي تحظى بتوجيهات خاصة واهتمام وعناية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وأكدت: "حرصت دارة الملك عبدالعزيز على أن تتضمّن المناهج الجديدة تصميمًا حديثًا ومحتوى متميزًا يتوافق مع معايير الدراسات الاجتماعية التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتم استخدام وسائل إيضاحية حديثة من تصاميم إنفوجرافيك وخرائط ورسومات".