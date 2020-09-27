"ترامب" يطالب بإجراء اختبار منشطات لـ"بايدن" قبل مناظرتهما

وصف منافسه بـ"الناعس"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بإجراء اختبار منشطات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن قبل أو بعد مناظرتهما المتلفزة الأولى التي يترقبها الأمريكيون بعد غد.

وقال "ترامب" على "تويتر": "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سوف أوافق على إجراء واحد أيضًا. لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتًا بشكل قياسي. فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التفاوت"، من دون أن يسند اتهامه لخصمه بأي دليل ملموس.

وفي نهاية الشهر الماضي طالب "ترامب" بإجراء اختبار منشطات قبل مناظرته مع "بايدن"، مشككًا في أن يكون أداء المرشح الديمقراطي في مناظرة له آنذاك طبيعيًّا.