مصرع 9 أشخاص إثر هجوم إرهابي مسلح في نيجيريا

المسلحون أضرموا النار في 33 منزلًا

لقي 9 أشخاص على الأقلّ مصرعهم إثر هجوم إرهابي مٌسلح على موقع في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.



وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية، اليوم، أن المسلحين أضرموا النار في 33 منزلًا.



ودعا المتحدث باسم قوة العمل الخاصة عملية الملاذ الآمن، إبراهيم شيتو، قوات الأمن إلى تكثيف جهودها لمنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.