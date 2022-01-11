وزنه 225 كجم.. جراحة تنقذ مريض "سمنة مفرطة" بمستشفى بالباحة

الفريق الطبي أعدّ له خطة تغذية وعلاجًا تستمر لمدة 6 أشهر

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة في التعامل جراحيًا مع مريض سمنة مفرطة، بهدف تخفيف وزنه الذي وصل إلى 225 كجم، فيما تخطت كتلة الجسم 80.

وبعد وصول المريض إلى مركز السمنة بالمستشفى؛ خضع للفحوصات اللازمة، واتضح أن المريض يحتاج إلى تدخل لإنقاذه من مضاعفات السمنة المفرطة، وأجريت عملية تكللت بالنجاح، وغادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته.

وأعد الفريق الطبي خطة تغذية وعلاجًا على مدار الأشهر الستة القادمة، ومن المتوقع حدوث انخفاض في الوزن بشكلٍ تدريجي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز السمنة بالمستشفى يعمل على مثل هذه الحالات من خلال استقطاب الأطباء المتخصصين لدعم أعمال الجراحات المختلفة التي تتطلبها الحالات المتنوعة التي تراجع بشكاوى من السمنة الزائدة.