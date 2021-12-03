المملكة المتحدة توافق على لقاح زيفودي ضد كورونا

وكالة تنظيم الأدوية: علاج آمن وفعّال

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، على علاج جديد بالأجسام المضادة يُعرف بالاسم التجاري "زيفودي" وعلمياً بـ "سوتروفيماب".

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الدكتور جون رين؛ في تصريح له أمس: "لدينا الآن علاج آمن وفعّال ضد فيروس كورونا يُعرف بـ"زيفودي"، ويقدم لأولئك المعرّضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. إن هذا علاج آخر أثبت فعاليته في حماية الفئات الضعيفة أمام فيروس كورونا".

وأكّدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن اللقاح آمن وفعاّل في الحد من مخاطر حالات دخول المستشفى والوفاة بنحو 79 % بين المرضى المعرّضين للخطر.

وأوضحت أن العقار سوتروفيماب يُعطى عن طريق مصل لمدة تزيد على 30 دقيقة، ورُخّص للاستخدام للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً والذين يزيد وزنهم على 40 كغ.