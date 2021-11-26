"سلطان بن سلمان" يكلف "التميمي" أمينًا عامًا لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة قراراً بتكليف الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي أميناً عاماً للمركز، وذلك دعماً لرسالة المركز العلمية وتفعيلاً للخطط التطويرية في المرحلة المقبلة.

وأعرب الدكتور التميمي عن اعتزازه وتقديره بالثقة الغالية من الأمير سلطان بن سلمان. مؤكداً بأنه سيعمل جاهداً على تلبية تطلعاته بتطوير العمل بالمركز ورفع كفاءة الخطط المرحلية والمستقبلية بما يليق ومكانة هذا المركز المتفرد في دوره العلمي كأول مؤسسة بحثية متخصصة في مجالات الإعاقة بالشرق الأوسط.

يذكر أن الدكتور أحمد التميمي حصل على درجتي الدكتوراه والماجستير في التدخل المبكر من جامعة نورثن كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

شغل التميمي العديد من المسؤوليات الإدارية العليا بجامعة الملك سعود منها المستشار والمشرف العام على مكتب مدير الجامعة، وأمين مجلس العمداء بالجامعة، وكلف متحدثًا رسميًا لجامعة الملك سعود. كما تولى التميمي العمل مديرًا تنفيذيًا لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

ويأتي تكليف التميمي خلفًا للمدير التنفيذي للمركز الدكتورة علا أبوسكر، في إطار التوسع في الخطط التطويرية الطموحة للمركز، بهدف رفع كفاءة المنجزات في مجال الدراسات النظرية والتطبيقية بما يحقق عددًا من المستهدفات الإستراتيجية لخدمة قضية الإعاقة في المملكة.