غير قانعين بوحشيتهم.. جنود إسرائيليون يتمردون على قيادة جيش الاحتلال

استخدموا مواقع التواصل للتعبير عن مطالبهم

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن المئات من الجنود الإسرائيليين أعلنوا حالة التمرد على قيادة الجيش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف المطالبة بتغيير أوامر إطلاق النار في مواجهة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أن حالة تمرد الجنود الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد اندلعت في أعقاب مقتل أحد قناصة وحدة المستعربين الإسرائيلية، قبل أسبوعين على الحدود مع قطاع غزة، بنيران شاب فلسطيني، خلال المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية على الجدار الحدودي بين "إسرائيل" وغزة قبل أسبوعين، وذلك وسط استمرار الاستعداد الإسرائيلي للتصعيد مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن الجنود الإسرائيليين المتمردين على قيادة الجيش الإسرائيلي استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تمردهم، خاصة موقعي "إنستغرام" و"تيك توك".

وأوضحت أن حملة التمرد العسكري اتخذت شعاراً حمل صورة جندي كتب على صدره العاري "أطلقوا أيديهم"، في إشارة إلى تغيير أوامر إطلاق النار، بزعم أن قيادة الجيش الإسرائيلي تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم؛ ما يعني أنهم غير قانعين بوحشيتهم الحالية التي يطلقون خلالها النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه، ويرغبون في إطلاق العنان لها دون حدود.