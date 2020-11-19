حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

حالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 8 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏