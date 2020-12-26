"تدريب الرياض" تؤهل 4815 من شاغلي الوظائف التعليمية على القياس والقيادة

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مكين" في مكاتب التعليم بـ7 برامج تدريبية

أهلت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض 4500 مشرفًا وقائدًا ومعلمًا على البرنامج الوزاري "التدريب على أدوات التقويم والقياس الإلكترونية لتحسين نواتج التعلم"، فيما درّبت الإدارة 315 مشرفًا وقائدًا ووكيلًا على مشروع القيادة المدرسية الوزاري "ممارس القيادة المدرسية1" و"ممارس القيادة المدرسية 2".



وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين) خالد بن عبدالله الرفاعي، أن الإدارة فتحت باب التسجيل لبرامجها الصباحية (عن بعد) خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ التي يبلغ عددها 82 برنامجًا يستفيد منها 4100 معلم، كما أنها ستدرب عددًا من مشرفي وقائدي ووكلاء المدارس على مشروع "ممارس القيادة المدرسية" الوزاري مطلع الأسبوع المقبل، وتستهدف البرامج 320 مستفيدًا.



وقال "الرفاعي": إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية المهني (مكين) التي تهدف إلى توفير 7 برامج تدريبية تستهدف تطوير أداء المعلم داخل البيئة الصفية حضوريًّا وإلكترونيًّا، من خلال توطين المشروع في 14 مكتبًا، ليضاف "مكين" إلى ما تم إنجازه سابقًا مع مكاتب التعليم، وهو تأهيل 19531 معلمًا على منصة "مدرستي" عبر 97 برنامجًا، و3288 قائدًا ووكيل مدرسة عبر 35 برنامجًا.



وأضاف أن الإدارة أصدرت النسخة المحكمة من الدليل التنظيمي والإجرائي لمراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض، والذي احتوى على جميع العمليات الإدارية التي تتم داخل المراكز والنماذج المطلوبة، واشتمل الدليل على آليات التعامل مع العودة الحذرة للدوائر الحكومية، ودور مراكز التدريب التربوي خلال عمليات التدريب عن بعد.