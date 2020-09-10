"تكافل" بعد توصيل الأجهزة اللوحية لإدارات التعليم لتسليمها للطلاب.. انتظروا رسالة

بتعاون من المؤسسة مع وزارة التعليم

أوضح أمين عام مؤسسة تكافل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن مبادرة" التمكين الرقمي" والتي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، وذلك بتعاون مؤسسة تكافل مع وزارة التعليم تحظى باهتمام القيادة للمساهمة في دعم المبادرة .

وأضاف أن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم، والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين، منوهاً بأنها ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي، وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة أخرى بتوزيع الأجهزة على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، لافتاً إلى أن المستهدف في المرحلة الأولى هو 50 ألف مستفيد.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد كرم اليوم الخميس الداعمين والمشاركين في مبادرة "التمكين الرقمي" بمقر الوزارة بالرياض، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك، والرئيس التنفيذي لشركة ليبارا، والرئيس التنفيذي لبنك سامبا، والرئيس التنفيذي لشركة معادن، ونائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة العنود الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة. .

من جانب آخر أوضح الرئيسي التنفيذي لشركة سابك الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن شركة سابك تتشرف أن تكون جزءاً من هذه المبادرة، موضحاً أن لسابك مبادرات كثيرة من خلال دعمها لقطاع التعليم، حيث استثمرت أكثر من 650 مليون ريال خلال العشر سنوات الماضية لدعم التعليم والطلاب والطالبات.