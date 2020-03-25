الإمارات.. "طائرات بدون طيار" تراقب تطبيق قرارات مواجهة "كورونا"

أعلنت أمس عن تسجيل 50 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 248

قال العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي: إن هناك حرصًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل على تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وأشار "المدحاني" إلى أن مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة بدون طيار؛ لمتابعة الإغلاق المؤقت الاحترازي للشواطئ العامة؛ بحسب موقع "الإمارات اليوم".

وشدد على أن هذه الدوريات تصدر التعليمات، وتبث رسائل صوتية بضرورة الإخلاء لمن قد يوجدون على الشواطئ العامة.

وقال "المدحاني": إن مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة بدون طيار في عمله اليومي، من خلال مشروع "النورس"، الذي ينفذه بالتعاون مع مركز الطائرات بدون طيار في شرطة دبي.

ولفت "المدحاني" إلى أن الطائرات بدون طيار مزودة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية؛ سواء في فترات النهار أو الليل، إلى جانب احتوائها على مكبرات صوت لبثّ الرسالة التي ترغب شرطة دبي في توصيلها إلى الجمهور، وحاليًا يتم استخدام هذه المكبرات لتوصيل الرسالة الخاصة بضرورة إخلاء الشواطئ؛ تطبيقًا لقرار الدولة إغلاقها مؤقتًا.

وأكد أن تسيير الطائرات بدون طيار في المناطق البحرية والبرية التابعة لمركز شرطة الموانئ، هدفه تعزيز الأمن والأمان، ومتابعة الحوادث البحرية وحركة الملاحة، والشواطئ العامة والفعاليات في هذه المناطق.

ودعا الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا"، والابتعاد عن أماكن التجمعات، والبقاء في منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 248، مع تسجيل شفاء 4 حالات جديدة.