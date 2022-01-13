"الصحة": تسجيل 5499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2978 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 13 يناير 2022، تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 599044 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2978 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 555035 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8901 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 262 حالة.