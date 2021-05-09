إغلاق "سوق العتيبية" بمكة لعدم تقيُّد مرتاديه باحترازات "كورونا"

أغلقت الجهات المعنية في مكة المكرمة مساء اليوم سوق العتيبية لعدم التقيُّد بالإجراءات الاحترازية من قِبل مرتاديه.



وتفصيلاً، فقد أغلقت ‏‎وكالة البلديات، ممثلة في ‎بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع أفراد الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة ووزارة التجارة، سوق العتيبية بمكة المكرمة.



وجاء ذلك ضمن أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‎فيروس كورونا؛ إذ تُنفّذ الجولات الرقابية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية.



وتم إغلاق سوق العتيبية، الذي يعتبر من أكبر الأسواق الشعبية بالمنطقة، لعدم تقيُّد مرتاديه من المواطنين والمواطنات بالإجراءات الاحترازية.



وصرّح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف قائلاً: "ضمن الجهود المستمرة المبذولة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة ما تشهده الأسواق التجارية هذه الأيام من إقبال كبير على عمليات الشراء والبيع، وما يصاحب ذلك من ازدحام شديد، وتهاون بالإجراءات الاحترازية، تم إغلاق السوق بالتعاون مع الجهات الأمنية".