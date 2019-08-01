جريمة مروعة.. الحوثي يقصف التجمعات السكنية بالمدفعية الثقيلة

ألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل

قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك في جريمة مروعة جديدة ضد المدنيين العزل.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة تجمعات سكانية شمالي مديرية حيس.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.