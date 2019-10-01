الاغتصاب والعنف يقتلان 400 تركية في أشهر.. مؤشر يتصاعد له أسباب

المجلس الأوروبي يحذّر الحكومة وبرلمانية تُوضّح ودراسات حقوقية تكشف

زادت الاعتداءات الجنسية في تركيا، خلال عام 2018 بنسبة 37%، بالنظر إلى العام السابق له؛ فيما أرجعت آراءٌ السببَ إلى عدم وجود عقوبة قانونية رادعة.

نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، جمزة إلجازدي، أرجعت السبب الرئيسي في زيادة الاعتداءات الجنسية، إلى "تسامح آليات العدالة مع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة والطفل"؛ مشيرة إلى أن تلك الزيادة تُمثل تحديًّا حقيقيًّا أمام الحكومة التركية.

"جمزة" لفتت إلى أن جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6% خلال السنوات الـ6 الأخيرة، بمعدل 6%؛ وفقًا لتقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، جاء فيه أن جرائم الاعتداء الجنسي زادت خلال عام 2018 لتصل إلى 32 اعتداءً جنسيًّا في الأسبوع الواحد؛ وفق موقع "تركيا الآن".

ووفق ما نقلته جريدة "زمان" التركية أمس عن دراسة حقوقية حديثة؛ فقد قُتلت 400 امرأة خلال الأشهر الماضية؛ بسبب العنف الأسري والاغتصاب، وأكدت الدراسة أن تركيا تعاني في الآونة الأخيرة من ارتفاع جرائم الاعتداء بحق الأطفال والنساء؛ في ظل قوانين لا تتعامل بالحدة اللازمة مع مثل تلك الجرائم.

وكان المجلس الأوروبي، في تقرير صدر العام الماضي؛ قد حذّر الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وطالَبَ باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.

وقال تقرير المجلس الأوروبي: إن "27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم".