الفترة الثالثة تنتهي .. خمسة مرشحين لرئاسة النصر

أغلقت يوم الخميس الفترة الثالثة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وذلك بعد تمديدها فترة جديدة إثر طلب الأعضاء الذهبيين للنادي.

وشهد اليوم الأخير تقدم المرشحون تركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان بملفات ترشحهم لينضموا إلى المرشحين السابقين صالح الأطرم، ونصر النصر اللذين سبق أن قدما ملفيهما في الأسبوع الماضي ليسدل بذلك الستار على وجود خمسة مرشحين في نهاية فترة التقديم.

وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة النادي.

ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين على أن يفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين ويتم النظر في الطعون المقدمة بينما يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، وذلك قبل موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 11 يوليو.