"نادي الطيران السعودي" يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء

سبب استمرار الآثار السلبية لكورونا.. وتوقعات بمضاعفة حجم المشاركين

أعلن نادي الطيران السعودي عن تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي كان مقرراً إقامته في مطار الثمامة بالرياض، مطلع العام 2021.

ويأتي التأجيل حرصاً من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار، لا سيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود الدولية وخاصة في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية، والتي أثرت سلبياً على قطاع الطيران حول العالم.

ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م، والتي حضرها أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيها أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية، وجرى خلالها توقيع 15 مذكره تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي الكثير من طلبات المشاركة والتي بلغت حتى الآن 500 طلب.

وتكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق ومؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي الفضاء، الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، علم الروبوتات، تدريب الطيران.