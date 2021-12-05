تنتهي المهلة بعد 4 أيام.. هل تُمَدد "إحكام" مدة تقديم طلبات التملك؟

مُشَكَّلَة من 6 جهات حكومية وتَلَقَّت أكثر من 700 ألف طلب حتى الآن

في الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَمَلك العقارات "إحكام"، أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة؛ يترقب الكثيرون إغلاق المنصة الرقمية أو تمديد عملها لفترة أخرى، مع قُرب انتهاء فترة التقديم على طلبات التملك في الخامس من شهر جمادى الأولى الجاري؛ أي بعد أربعة أيام.

وتم تدشين المنصة الرقمية "إحكام" في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، ومُشَكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية، هي وزارة: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام"، قد أوضحت 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات هي: "أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ".