"صحة المدينة" تدشن قسم الجهاز الهضمي والمناظير

يضمّ أحدث المعدات وأسرّة إفاقة لتقديم الرعاية

افتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلةً بتجمع مستشفى المدينة العام، أمس الأول، قسم الجهاز الهضمي والمناظير.

ويحتوي القسم على أربع غرف عمليات مجهزة بأفضل المعدات، بالإضافة إلى ستة أسرّة إفاقة مجهزة بأحدث الأجهزة؛ لتقديم خدمة تليق بأهالي منطقة المدينة المنورة.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الإعلامي باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق: قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى المدينة العام قد أجرى أول عملية منظار علوي تشخيصي لمواطن ثلاثيني كان يعاني من آلام مزمنة في المعدة.

وأضاف: المريض أصبح بصحة جيدة، ويتلقى العلاج اللازم.