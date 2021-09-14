مدرب النصر "مانو" : أداء جيد لـ "آل فتيل" و "قاسم" .. وهذا سبب تغيير"تاليسكا"

بعد أن كسب تراكتور الإيراني وبلغ دور ربع النهائي الآسيوي

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي مانو مينيزيس، إن سبب تغيير تاليسكا في الدقائق الأخيرة من مواجهة تراكتور الإيراني، كان بسبب إرهاق اللاعب وليس للإصابة.

وزاد مينيزيس، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة : "خروج تاليسكا لم يكن بسبب الإصابة، ولكنه تغيير تكتيكي وللإرهاق الذي عاناه اللاعب".

وتابع : "الأداء جيد عطفًا على فترة التوقف الطويلة بسبب أيام "فيفا"، وكان من المفترض أن نحسم المباراة من الشوط الأول، ولم نستغل الفرص، والأهم الانتصار في مثل هذه المباريات".

وأشاد مدرب النصر بأداء الثنائي محمد آل فتيل ومحمد قاسم، المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.