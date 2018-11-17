"عطيف": عرض المنتخب أمام اليمن ضعيف.. وسنعمل على تلافي الأخطاء

قال: غابت الحلول الهجومية.. ونسعى لكسب مواجهة الأردن القادمة

اعترف لاعب المنتخب السعودي عبدالله عطيف بضعف عرض المنتخب الذي قدمه أمام المنتخب اليمني مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبَيْن لنهائيات كأس آسيا التي ستقام يناير المقبل بدولة الإمارات.

وتفصيلاً، قال عطيف: صحيح أننا استحوذنا على معظم فترات اللقاء ولكن غابت الحلول الهجومية للمنتخب السعودي رغم توجيهات السيد بيتزي بضرورة الضغط في الثلث الهجومي للخصم، والوجود بقرب منطقة الجزاء. وسنعمل على إيجاد حلول ناجعة لترجمة الفرص إلى أهداف.

وأضاف: أمامنا مواجهة مقبلة أمام منتخب الأردن. وقد شاهدنا مستوى منتخب الأردن أمام منتخب كرواتيا في "يوم الفيفا" الماضي، وسنعمل لكسب المواجهة، والخروج بأهم المكاسب منها.