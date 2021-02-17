بريطانيا تقترح وقفاً عالميّاً لإطلاق النار لإفساح المجال لتطعيم "كورونا"

"راب" اعتبره ضروريّاً لإنقاذ الأرواح

اقترحت بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، قراراً على مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار للسماح بحملات التطعيم للوقاية من مرض "كوفيد-19" في مناطق الصراع حول العالم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، للمجلس: "إن وقف إطلاق النار المحلي سيكون ضرورياً لتمكين حملات التطعيم التي ستنقذ الأرواح"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "راب": "إن هذا القرار وهذا المجلس لديه حقًّا فرصة للمساعدة في توزيع اللقاحات على المجتمعات الأكثر ضعفاً على وجه الأرض".