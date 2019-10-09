اتفاقية تعاون بين جمعية الأطفال المعوقين وهيئة النقل

ضمن المبادرة الوطنية "الله يعطيك خيرها"

وقّعت جمعية الأطفال المعوقين، والهيئة العامة للنقل، اتفاقية تعاون، ضمن المبادرة الوطنية "الله يعطيك خيرها".

وتهدف الاتفاقية إلى نشر الوعي بأهمية رفع مستويات السلامة والقيادة الآمنة، وبما يخدم ذوي الإعاقة بأعلى مستويات الكفاءة والأمان، وتشجيع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية للمشاركة في الجهد التوعوي والتثقيفي.

وقّع الاتفاقية ممثلاً للهيئة العامة للنقل، مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة عبدالله بن صايل المطيري، وعن جمعية الأطفال المعوقين، مدير إدارة تنمية الموارد المالية المدير التنفيذي لمبادرة "الله يعطيك خيرها" سليمان المنصور.

وتمثل هذه الاتفاقية ميثاقاً تعاونياً لإطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات والبرامج المتعلقة بالسلامة المرورية بين الطرفين، وآلية التخطيط والإشراف عليها.

وتضطلع الهيئة العامة للنقل -هيئة حكومية- مباشرة بتنظيم صناعة النقل وتطويره، وأنشطة وسائل النقل العام، ومن بينها المركبات والقطارات.

وبالتعاون المشترك من خلال هذه المبادرة يأتي السعي لإبراز أدوار السلامة عبر رفع الجودة والكفاءة، بما يساهم في تقليل نسب الحوادث في إطار الوقاية الكفيلة برفع مستويات الأمان في وسائل النقل وعلى الطرق بالمملكة، وتقديم خدمات للمجتمع من خلال البرامج والمشروعات الخدمية والتوعوية والتثقيفية والتنموية والتطوعية، بالشراكة مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى المجتمع، وتعزيز مبادراتهم التطوعية تجاه السلامة المرورية، إضافة إلى نشر ثقافة السلامة المرورية بين أفراد المجتمع.

وتعتمد آلية تنفيذ الاتفاقية على وضع حلول ملائمة لزيادة الوعي مع تطبيق أنسب الممارسات الميدانية لرفع مستويات السلامة، ودعم المبادرة لحين بلوغ هدفها، والإشراف على الإعداد والتنظيم للمناسبات التوعوية المتعلقة بالسلامة في وسائل النقل بشكل عام.

وتعد مبادرة "الله يعطيك خيرها" نموذجاً مثالياً للتجارب الوطنية الناجحة التي ساهمت بتسليط الضوء على القضية، واهتمام الرأي العام بها، وتوجت بتفاعل صاحب القرار، فصدر عدد من الإجراءات والقوانين التي تغلظ عقوبة المخالفات المرورية والاستهتار في القيادة، بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية وتنوع وسائلها بشكل مبتكر، وتوجت برامج المبادرة بحصول برنامجها بالتلفزيون السعودي والإذاعة على المركز الأول والجائزة الذهبية عن فئة البرامج التوعوية، ضمن الدورة الرابعة عشرة، من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في العاصمة البحرينية المنامة.