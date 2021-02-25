"كورونا" يصيب 644 مصريًّا و662 تونسيًّا و28 موريتانيًّا خلال 24 ساعة

الأردن أعلنت فرض حظر تجوُّل من مساء الخميس حتى صباح السبت

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139072 حالة حتى أمس الأربعاء، وفقًا لمصراوي.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 180051 حالة، من ضمنهم 139072 حالة تم شفاؤها، و10495 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى، سجّلت تونس 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و26 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بلغ 230،443 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7869.

وفي الأردن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد أن السلطات قررت فرض حظر تجول شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس حتى السادسة من صباح يوم السبت من كل أسبوع، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العايد قوله إن هذا الإجراء سيستمر "حتى إشعار آخر"، مضيفة بأن السلطات أمرت بـ"تخصيص ساعة لأداء صلاة الجمعة سيرًا على الأقدام، يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية".

وسجل الأردن أمس الأربعاء 22 وفاة و4024 إصابة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4611 وفاة و376441 إصابة.

وبدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأردن في 13 يناير الماضي بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر- بيونتيك" الأمريكي الألماني.

وسجلت موريتانيا 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتَي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 17158 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 439 وفاة.