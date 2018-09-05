الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها إلى تل أبيب

مشيدة بالتزامها بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من فلسطين

رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بقرار حكومة باراغواي الذي صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والدبلوماسي، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم.

واعتبر المحمود أن هذه الخطوة تشير إلى مدى استمرار النجاح الدبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية بقيادة الرئيس محمود عباس.