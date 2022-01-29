الأردن تسجل 8170 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة و6289 حالة شفاء

سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 8170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1197250 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1106177 حالة شفاء بعد تسجيل 6289 حالة إضافية، كما سجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13174 حالة.الأردن وزارة الصحة فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 8170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1197250 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1106177 حالة شفاء بعد تسجيل 6289 حالة إضافية، كما سجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13174 حالة.