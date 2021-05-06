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قالت: يجب استبدالها بشكل متكرر وفي حال كان لها رائحة ينبغي التخلص منها

"الغذاء والدواء": وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات

نصحت هيئة "الغذاء والدواء" بأن من المهم وضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة؛ للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.. وأكدت أنه كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات.



وأضافت عبر حسابها في تويتر: استبدل الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كان للإسفنجة رائحة؛ ينبغي التخلص منها.. مطالبة بغسلها بعد كل استخدام وتخزينها في مكان جاف.