جامعة جازان و"تقويم التعليم" توقعان اتفاقية لاعتماد 16 برنامجًا أكاديميًا

لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، صباح يوم الاثنين، اتفاقية لاعتماد 16 برنامجًا أكاديميًا في جامعة جازان.

جاء ذلك، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة د. خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة، د. مرعي بن حسين القحطاني، في قاعة الاجتماعات بالبرج الإداري في المدينة الجامعية في مدينة جازان.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الشراكة والتكامل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب والجامعات السعودية في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

وكذا تعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وصولاً إلى مواطن منافس عالميًا.

مثّل جامعة جازان في التوقيع، وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، د. نايف أزيبي، ومثَّل الهيئة مدير عام الإدارة العامة للاعتماد البرامجي، د. بندر الخيّال.

وتم توقيع 16 اتفاقية لاعتماد برنامج أكاديمية في مرحلتي الماجستير والبكالوريوس، وهي: بكالوريوس القانون بكلية الشريعة والقانون، وبكالوريوس علوم الحاسب بالكلية الجامعية بصبيا، وبكالوريوس طب الإسعاف والطوارئ، وبكالوريوس العلاج التنفسي بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وبكالوريوس المعلوماتية الصحية، وبكالوريوس التثقيف الصحي بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة.

وبكالوريوس إدارة الأعمال بالكلية الجامعية بالدرب، وبكالوريوس المحاسبة بالكلية الجامعية بصبيا، وبكالوريوس التسويق والتجارة الإلكترونية بالكلية الجامعية بأبو عريش، وبكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وبكالوريوس المالية والأعمال المصرفية بكلية إدارة الأعمال، وبكالوريوس اللغة العربية، وبكالوريوس الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كما تم توقيع عقود برامج لمرحلة الدراسات العليا تضمنت: ماجستير الإرشاد النفسي، وماجستير الإدارة التربوية، وماجستير المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

ورحَّب رئيس الجامعة جازان، د. مرعي القحطاني، بالدكتور خالد السبتي ووفد الهيئة، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز الجودة في العملية التعليمية، ومواكبة التحولات التنموية الحضارية والتطوير المستمر لتحقيق التميز والتنافسية الوطنية والدولية للجامعة ولمخرجاتها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ولمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وقال: إن توقيع الاتفاقية لاعتماد برامج ومناهج الجامعة الأكاديمية للمرحلة الثالثة يمثل اعتماد جميع برامج البكالوريوس أكاديميًا من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

من جانبه، أوضح عميد التطوير الأكاديمي د. علي هندي أن توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة للاعتماد البرامجي يعد امتدادًا لمسيرة الجودة التي أنجزتها الجامعة باعتماد 14 برنامجًا.

وأكد حرص منسوبيها على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وضمان المنافسة والجودة لبرامجها ومخرجاتها بإعدادهم للمستقبل ومواكبة متغيرات سوق العمل بتعزيز وتطوير المهارات الأساسية وتنمية المعارف في مختلف المجالات.