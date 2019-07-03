مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول

تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها.

وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.