مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول

تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها.

وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

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03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 03:03 PM

تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة

مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها.

وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

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