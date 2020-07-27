وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

عبر المنصة الوطنية للتبرعات

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن إطلاق خدمة (أضحية العيد) عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، لإتاحة شراء الأضحية ودفعها بالنيابة لمن يرغب في القيام عنه بالنيابة.



وأوضح "الراجحي" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الخدمة تتيح للشخص شراء أضحيته، والتوكيل لإقامة شعيرة الأضحية والتصدق بها كاملة أو توزيعها، وذلك بكل يسر وسهولة ومصداقية. وذلك عبر الرابط الإلكتروني "https://donations.sa/".