نائب أمير الجوف يقلد "العنزي" رتبته الجديدة

قلّد نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد موكب نائب أمير المنطقة سعود بن غزاي المفلح العنزي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة ملازم أول.

وهنأ نائب أمير الجوف "المفلح" بالثقة الكريمة، بترقيته إلى الرتبة الجديدة، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهة أخرى، عبّر "العنزي" عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، والعمل في ظل توجيهات نائب أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.

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10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 11:51 PM

نائب أمير الجوف يقلد "العنزي" رتبته الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الجوف

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قلّد نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد موكب نائب أمير المنطقة سعود بن غزاي المفلح العنزي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة ملازم أول.

وهنأ نائب أمير الجوف "المفلح" بالثقة الكريمة، بترقيته إلى الرتبة الجديدة، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهة أخرى، عبّر "العنزي" عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، والعمل في ظل توجيهات نائب أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.

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