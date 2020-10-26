واشنطن: وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين خطوة شجاعة

"بومبيو" طالب المسلحين الأجانب بمغادرة البلاد خلال 90 يومًا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الليبية المتحاربة خطوة شجاعة.

وطالب الوزير الأمريكي جميع المقاتلين الأجانب بمغادرة البلاد في غضون 90 يومًا تماشيًا مع الاتفاق، وفقًا لـ"رويترز".





ولفت "بومبيو"، الذي وصل إلى نيودلهي في المحطة الأولى في جولة آسيوية، إلى أنه من المهم أن تدعم جميع الأطراف نجاح المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.