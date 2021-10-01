مصر.. تسجيل 741 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 37 حالة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 37 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس بلغ 304524 إصابة، من ضمنهم 256886 حالة تمّ شفاؤها، و17331 حالة وفاة.

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01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 01:23 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصر.. تسجيل 741 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 37 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجّلت مصر 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 37 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس بلغ 304524 إصابة، من ضمنهم 256886 حالة تمّ شفاؤها، و17331 حالة وفاة.

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