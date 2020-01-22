السعودية تنفي قرصنة هاتف ملياردير أمريكي

طالبت بإجراء تحقيقات لكشف الحقائق

نفت السفارة السعودية لدى واشنطن، التقارير الإعلامية التي زعمت أن السعودية خلف قرصنة هاتف الملياردير الأمريكي مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي: "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء القرصنة على هاتف السيد جيف بيزوس؛ أمر سخيف".

وأضافت: "ندعو إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق".