"العنقري" يطّلع على تجهيزات إدارة الأمن السيبراني بديوان المحاسبة

تعرف على سير العمل في مراقبة العمليات الأمنية والحوكمة والمخاطر

قام رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، بزيارة إدارة الأمن السيبراني في الديوان، اطّلع خلالها على أحدث التجهيزات التي تمت في الإدارة، وسير العمل بها في قسم مراقبة العمليات الأمنية، وقسم الحوكمة، وقسم المخاطر والالتزام.

وقدّم مدير إدارة الأمن السيبراني عثمان الجبرين عرضاً مفصلاً عن آلية العمل بالإدارة.

وأكد "العنقري" على أهمية بذل الجهد للارتقاء بجودة العمل في الإدارة وتطويرها؛ بما يحقق متطلبات الأمن السيبراني بالديوان.