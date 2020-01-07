مجلس_الوزراء يدعو المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة

دعا #مجلس_الوزراء اليوم المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة، كما عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية.
ووفق "الإخبارية"، فقد وافق المجلس اليوم على مذكرات التفاهم مع #العراق في الكهرباء والنفط والصناعة، بالإضافة إلى اتفاقية النقل الجوي مع قبرص، كما بارك خادم الحرمين تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر.مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
المجلس عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية
دعا #مجلس_الوزراء اليوم المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة، كما عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية.
ووفق "الإخبارية"، فقد وافق المجلس اليوم على مذكرات التفاهم مع #العراق في الكهرباء والنفط والصناعة، بالإضافة إلى اتفاقية النقل الجوي مع قبرص، كما بارك خادم الحرمين تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر.