#مجلس_الوزراء يدعو المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة

المجلس عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية

دعا #مجلس_الوزراء اليوم المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة، كما عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية.

ووفق "الإخبارية"، فقد وافق المجلس اليوم على مذكرات التفاهم مع #العراق في الكهرباء والنفط والصناعة، بالإضافة إلى اتفاقية النقل الجوي مع قبرص، كما بارك خادم الحرمين تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر.