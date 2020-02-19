العثور على طفل لقيط بقرب جسر المشاة في الستين بمكة

الهلال الأحمر تولى الكشف عليه ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال

عثرت الجهات الأمنية، قبل فجر اليوم، على طفل لقيط ملقى في شارع الستين.

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً قبل فجر اليوم، بالعثور على طفل لقيط ملقى على الأرض وملفوف بقطعة قماش بجانب جسر المشاة في شارع الستين.

وباشرت جهات الاختصاص الحالة، وتولت فرق الهلال الأحمر الكشف الطبي على الطفل ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال.