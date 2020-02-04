مشروع "المدينة الإعلامية" ومجموعة "علي بابا" توقعان مذكرة تفاهم

جيري لي: بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، والسيد جيري لي العضو المنتدب في صندوق Arabia الاستثماري مع شركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع "المدينة الإعلامية" بالرياض.

وعلى هامش التوقيع صرح جيري لي العضو المنتدب في الصندوق الاستثماري قائلاً: "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم، ونتطلع لافتتاح مقر جديد للصندوق وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا في الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة".