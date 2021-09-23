"الفضلي" يدشن مبادرات اليوم الوطني ٩١ بـ"جمعية محاسن لرعاية الشباب"

المتطوعون انطلقوا لتنفيذها بتوزيع الماء والهدايا في ممشى الأمانة

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي، مبادرات اليوم الوطني السعودي 91 بجمعية محاسن لرعاية الشباب في حفل أقيم بهذه المناسبة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سالم المقهوي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية، وعدد من المتطوعين المشاركين في هذه المبادرات.



وهنأ رئيس مجلس الإدارة محمد المقهوي في كلمته المملكة حكومةً وشعباً بتلك المناسبة الغالية على قلوبنا، حيث تذكرنا بمن جاهد وسعى لتوحيد هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، ومنذ ذلك الحين والمملكة تعيش في عز ورخاء وأمن وأمان ولله الحمد.



كما تحدث عن المبادرات التي ستنفذها الجمعية بالشراكة مع عدة جهات، وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، كالمبادرات التطوعية بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بالتعاون مع أمانة الأحساء، وتوزيع الهدايا على الأطفال في الحدائق بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، ولقاءات الديوانية الشبابية بالتعاون مع فريق وطن التطوعي، وبالشراكة مع جمعية واعد الشبابية ومركز بوح للاستشارات التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية في مقر الجمعية من أنشطة ثقافية ورياضية.



وفي حديث لمدير مركز التنمية بالأحساء أحمد الفضلي، فقد ثمن هذه الجهود المباركة في تعزيز المواطنة الصالحة في نفوس الشباب والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، ومقدماً تهنئته بتلك المناسبة.



وقبل قطع كعكة المناسبة، كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، إدارة النظافة بأمانة الأحساء وشركة أحمد الفهاد وأولاده لتعاونهما المستمر مع مبادرات الجمعية التطوعية، كما كرم الإعلاميين المتعاونين مع الجمعية في إبراز أنشطة وبرامج الجمعية في الإعلام.



وفور انتهاء حفل التدشين، انطلق المتطوعون لتنفيذ المبادرات بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بمشاركة ٢٦ متطوعاً بالتعاون مع أمانة الأحساء، وكذلك توزيع هدايا اليوم الوطني على الأطفال في الحدائق بمشاركة ٢٤ متطوعاً بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء والمشاركة في تنظيف هذه الحدائق بالتعاون مع أمانة الأحساء.