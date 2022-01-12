تونس تدين اختطاف سفينة الشحن التي تحمل علم الإمارات

دعت المجتمع الدولي إلى التدخل للإفراج عنها وعن طاقمها

أعربت تونس عن إدانتها للأعمال الإجرامية والممارسات التي تنتهك القانون والمواثيق الدولية وتمثّل تهديدًا لحريّة الملاحة الدولية وسلامتها ومن آخرها اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدّة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

وحثّ بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته كاملة في الإفراج عن هذه السفينة وطاقمها.

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12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 02:46 PM

دعت المجتمع الدولي إلى التدخل للإفراج عنها وعن طاقمها

تونس تدين اختطاف سفينة الشحن التي تحمل علم الإمارات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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أعربت تونس عن إدانتها للأعمال الإجرامية والممارسات التي تنتهك القانون والمواثيق الدولية وتمثّل تهديدًا لحريّة الملاحة الدولية وسلامتها ومن آخرها اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدّة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

وحثّ بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته كاملة في الإفراج عن هذه السفينة وطاقمها.

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