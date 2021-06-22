"الصحة": تسجيل 1479 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 920 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، تسجيل 1479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 476882 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 920 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 458048 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7703 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11131 والحالات الحرجة 1487 حالة.