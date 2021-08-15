السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة في أفغانستان

أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان؛ وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن، وهم في تمام الصحة والعافية.