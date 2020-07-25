حفر الباطن.. إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

وفق الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق البروتوكولات الطبية

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجريت عملية الولادة تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد غادرت المريضة وطفلها غرفة العمليات وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهما الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتيهما الصحية للاطمئنان عليهما.